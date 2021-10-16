كلوب: لا أحد أفضل من صلاح في العالم الآن.. وأداؤه استثنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، بعد أداؤه الاستثنائي خلال مباراة واتفورد بالدوري الإنجليزي.

وساهم صلاح في اكتساح ليفربول لنظيره واتفورد بخماسية نظيفة، أحرز صلاح خلال اللقاء هدف وصنع آخر.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "من هو أفضل من صلاح الآن؟ لا يوجد أحد أفضل، هذا واضح".

وأضاف: "إنه الأفضل، وكلنا نرى ذلك، من الأفضل منه؟ نحن لا نتحدث عما فعله ميسي ورونالدو من أجل كرة القدم العالمية وهيمنتهما، لكن في الوقت الحالي، هو الأفضل".

وتابع: "كان أداؤه هائلاً اليوم، التمريرة للهدف الأول كانت رائعة والهدف الثاني كان مميزًا".

وواصل كلوب إشادته بصلاح: "دعنا نحذف الهدف الذي سجله، كان أداؤه اليوم استثنائيًا تماماً ورائع للغاية، إذا كنت محمد صلاح يمكنك تسجيل مثل هذا الهدف، لديه ثقة مجنونة، قدم أداءً استثنائيًا وكان الهدف عالميًا".

وأتم المدرب الألماني تصريحاته: "هل يشبه ميسي؟ إنه يشبه مو.. لا يمكنك التغاضي عن أداء صلاح الآن، بالنسبة لي، صلاح هو الأفضل في العالم، أنا أراه كل يوم".