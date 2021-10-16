أول تعليق من محمد صلاح بعد معادلة رقم دروجبا التاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه أصبح يتمتع بثقة كبيرة، يسجل الأهداف وكذلك يساعد فريقه في تحقيق النقاط.

وسجل محمد صلاح هدفاً وصنع أخر في فوز ليفربول 5-0 أمام واتفورد.

محمد صلاح، نجح في معادلة الإيفواري ديديه دروجبا، كأكثر هداف أفريقي في الدوري الإنجليزي بـ104 هدفاً.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة "أعتقد أن كل الأهداف مهمة، فيرمينو سجل ثلاثية وكذلك ماني سجل هدفاً".

وتابع "لا أدري أي هدف هو الأفضل، أمام سيتي أم واتفورد، داخل منطقة الجزاء أحاول دائماً أن أمرر الكرة في وضعية أفضل".

وأكمل "الأهم روح الفريق الجماعية، جميعاً نسجل الأهداف، ونتمنى أن نواصل هذا الأمر".

واستمر "أحاول دائماً ان أعطي 100% داخل الملعب وأساعد الفريق، أشعر بثقة كبيرة، أسجل أهدافاً وأساعد الفريق في تحقيق النقاط".

واختتم "نتمنى أن نفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، هذا أمر مهم لنادي ليفربول، يجب أن نكافح لتحقيق هذا"