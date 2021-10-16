محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام الحرس الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني الجنوب أفريقي لفريق الأهلي، بيتسو موسيماني، التشيكل الذي سيخوض به مباراته اليوم السبت أمام نظيره الحرس الوطني ضمن منافسات ذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: علي لطفي، محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول، عمر السولية، ديانج، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر،كهربا، محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كلاً من: مصطفى شوبير وحمزة علاء، ورامي ربيعة ووليد سليمان وبدر بانون، ومحمد محمود وأكرم توفيق، وأحمد نبيل كوكا.