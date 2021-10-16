صلاح يهدي ماني الهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وصل النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إلى هدفه رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تسجيله لهدف في شباك واتفورد.

وافتتح ساديو ماني أهداف لقاء فريقه أمام واتفورد بالبريميرليج، بهدف من صناعة زميله المصري محمد صلاح في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

وتخلص صلاح من رقابة الظهير الأيسر لواتفورد، ولعب كرة بخارج القدم رائعة، لتصل إلى ماني الذي لم يتردد في إسكان الكرة في شباك حارس واتفورد.

ووصل ماني بهدفه في شباك واتفورد إلى الهدف رقم 100 في بريميرليج، ليصبح اللاعب الثالث في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يصل لهذا الرقم بدون أي ركلة جزاء، بعد ليس فيرديناند (149 هدفاً) وإيميل هيسكي (110 هدفاً).

وأصبح ماني ثالث لاعب أفريقي في التاريخ يصل لـ100 هدف في بريميرليج بعد ديدييه دروجبا ومحمد صلاح.