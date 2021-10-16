الزمالك ينتزع فوزاً صعباً من توسكر في بداية مشواره بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي

حقق نادي الزمالك فوزاً صعباً على نظيره توسكر الكيني، بهدف نظيف في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز أشرف بن شرقي لاعب الزمالك هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

ويخوض نادي الزمالك مواجهة الإياب في مصر أمام الفريق الكيني، يوم الجمعة المقبل.

تفاصيل المباراة

جاءت المحاولة الأولى لنادي الزمالك بعد مرور 3 دقائق من عمر المباراة، حيث ارتدت كرة من دفاع نادي توسكر الكيني، لتصل إلى إمام عاشور الذي سدد كرة قوية ولكنها علت المرمى.

وتصدى أبو جبل حارس الزمالك لتسديدة لاعب توسكر من ركلة حرة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يشتتها سيف الدين الجزيري.

وكاد بن شرقي أن يتقدم للزمالك قبل نهاية الشوط الأول، بعد أن وصلت له كرة عرضية أرضية من داخل منطقة جزاء الزمالك، ولكن الكرة تصطدم بقدمه وتصل سهلة في يد حارس توسكر.

وحرم القائم الأيسر النادي الأبيض من فرصة هدف أول، بعدما أرسل بن شرقي كرة عرضية أرضية وصلت لإمام عاشور الذي سدد تسديدة قوية، ولكن الكرة يتصدى لها القائم.

وتمكن أشرف بن شرقي من إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 47 من عمر المباراة، بعدما تلاعب بدفاع فريق توسكر، ويسدد تسديدة قوية بيسراه سكنت شباك حارس مرمى توسكر.

ومنع أبو جبل لاعب فريق توسكر من إحراز هدف التعادل، بعدما تصدى لتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن محمود حمدي الونش من تعزيز النتيجة في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل على مدافع الزمالك.

وحاول لاعبو فريق توسكر الكيني إدراك هدف التعادل، ولكن قابلها تمركز دفاعي قوي من نادي الزمالك.

وأهدر يوسف أوباما انفراد تام في الدقيقة 82، بعد أن وصلت كرة له بالخطأ من مدافع توسكر، لينفرد أوباما بالحارس ولكن لاعب الزمالك تعامل مع الكرة بشكل خاطئ، ليتصدى الحارس للكرة قبل أن ترتد وتخرج إلى خارج الملعب.

وكاد فريق توسكر الكيني أن يفاجئ الزمالك بهدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة تمر بجانب القائم الأيمن للحارس أبوجبل، وبعدها يطلق حكم المباراة صافرة النهاية.