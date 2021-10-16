تعرف على نتيجة مباراة السيب وصحم في افتتاح الدوري العماني عمانتل، للموسم الكروي 2021-2022، في إحدي مباريات اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، والتي يستضيفها مجمع صحار الرياضي.

تقدم السيب في نتيجة المباراة عند الدقيقة 38 عن طريق اللاعب “صلاح اليحيائي” بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تصويبة قوية داخل الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من ضائع تدارك فريق صحم هدف التعادل عبر اللاعب “فيصل البريكي” بعد ان تابع تسديدة من ركلة حرة داخل سقطت من الحارس والتى تابعها بضربة رأسية، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1.

ينقل بث مباشر مباراة السيب وصحم في دوري عمانتل للمحترفين على القناة العمانية الرياضية، بالاضافة الى متابعة قناة الكأس القطرية لنتائج المرحلة عن طريق الملخصات والاهداف.

وأُعتبر فريق السيب فائزًا بلقب الدوري العماني بالموسم الماضي 2020-2021، بسبب تصدره للمسابقة قبل قرار الإلغاء بسبب فيروس كورونا، بعدما جمع 22 بفارق نقطتين فقط امام فريق ظفار الوصيف بفارق الاهداف فقط عن فريق المصنعة ثالث الترتيب.

على الجانب الآخر أنهى فريق صحم موسمه الكروي في الدوري العماني 2020-2021 في المركز الأخير بجدول الترتيب حيث تعرض لثمانى هزائم، وحقق فوزين فقط خلال 10 مباريات خاضها.