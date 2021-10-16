الآن في بث مباشر..مشاهدة مباراة الشباب والباطن في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الشباب والباطن في الدوري السعودي، ضمن مباريات اليوم السبت 16 أكتوبر 2021 بالجولة 8.

تنطلق مباراة الشباب والباطن على ملعب الأخير بمدينة حفر الباطن، عند الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنقل المباراة على شاشة قناة شركة الرياضة السعودية SSC6 بصوت المعلق الرياضي المتميز عبد الله الغامدي، كما يمكنكم متابعة نتيجة اللقاء عبر صفحات الخليج 365 في بث مباشر لحظة بلحظة.

يحتل نادي الشباب المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين قبل مواجهة الباطن اليوم، وفي جعبته 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات.

أما فريق الباطن فيحتل المرتبة ال13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وفي جعبته 6 نقاط، من فوز يتيم و3 تعادلات و3 خسائر.

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