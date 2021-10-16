الآن في بث مباشر..مشاهدة مباراة النصر والوحدة في دوري ابطال اسيا رابط يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والوحدة في ربع نهائي دوري ابطال اسيا 2021، والمقرر لها مساء اليوم السبت 16 أكتوبر.

يستقبل ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض في السعودية لقاء الأشقاء بين النصر السعودي والوحدة الاماراتي في قمة مباريات الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويحين موعد مباراة النصر والوحدة على ملعب مرسول بارك في الرياض عند الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة النصر والوحدة عبر شاشة قنوات SSC السعودية التي توفر خدمة مميزة مع وجود فقرات تحليلية ثايتة، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “عيسى الحربين”.

كما ينقل بث مباشر النصر والوحدة عبر الانترنت على قناة شاهد VIP، بالأضافة الى تغطية مميزة لموقع الخليج 365 لأحداث المواجهة.

مشوار النصر في دوري ابطال اسيا

نجح النصر في بلوغ الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بتغلبه على تراكتور الإيراني بهدف دون في مباراة دور الـ16، ليواصل طريقه بنجاح في المسابقة بعد أن احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة من ثلاث انتصارات وتعادلين مقابل خسارة وحيدة كانت أمام الوحدات الأردني.

ولم يسبق للنصر أن حقق لقب البطولة من قبل وهو ما ينتظره عشاق الفريق في كل نسخة، حيث يأمل العالمي -حسب ما تطلق عليه الجماهير- بأن يكون ثالث فريق سعودي يصل إلى منصات التتويج بعد الهلال صاحب الألقاب الثلاثة والاتحاد الذي توج في مرتين سابقاً.

ويحلم النصر السعودي في الوصول إلى نصف نهائي البطولة من أجل تكرار إنجاز نسخة عام 2019 عندما بلغ المربع الذهبي أمام بيرسبوليس الإيراني، قبل أن يودع بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

وتعج قائمة فريق النصر بالنجوم من بينهم الثنائي أندرسون تاليسكا وفينسينت أبو بكر، اللذان انضما إلى الكتيبة المكونة أيضاً من عديد النجوم البارزين كعبدالرزاق حمدالله وجلال الدين مشاريبوف وعبدالإله العمري وسامي النجعي وغيرهم ممن تعقد الجماهير عليهم الآمال بظهور مختلف في هذه النسخة.

وبدأ فريق النصر مشوراه المحلي بصورة متفاوتة هذا الموسم، حيث فاز في 4 مباريات وخسر 2 في مسابقة الدوري السعودي ليحتل المركز برصيد 12 نقطة مع مباراة مؤجلة له، وعلى الرغم من استقباله 8 أهداف في 6 مباريات، إلا أن النصر صاحب المرتبة الثانية من حيث القوة الهجومية بتسجيل الفريق 13 هدفاً حتى الآن.

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من جهة أخرى، قاد الحارس “محمد الشامسي” فريق الوحدة الإماراتي إلى الفوز على الشارقة بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليكون من أبرز نجومه حتى الآن رفقة السوري عمر خريبين هداف الفريق في البطولة برصيد 4 أهداف و خليل الحمادي الذي فرض حضوره مع “العنابي”.

واحتل الوحدة في دور المجموعات المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف بيرسيبوليس بعد أن جمع 13 نقطة من أربع انتصارات وتعادل وخسارة وحيدة، مسجلاً 7 أهداف مقابل 3 دخلت مرماه، ويعتبر الممثل الوحيد للكرة الإماراتية في البطولة حتى الآن بعد خروج نظيره الشارقة، وشباب الأهلي دبي الذي غادر من دور المجموعات.

ومنح المدير الفني للوحدة “هينك تين كات” الفرصة أمام العديد من العناصر الشابة في مواجهة الذهاب للدور الأول من كأس رابطة المحترفين والتي خسرها الفريق أمام خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك للوقوف على جاهزية البدلاء للمنافسة القارية بعد غياب العناصر الرئيسية في فترة التوقف الدولي.

تاريخ مواجهات النصر والوحدة في دوري ابطال اسيا

التقى الفريقان في مناسبة واحدة ببطولة دوري ابطال اسيا، وتعود هذه المواجهة الى عام 2019 في دور الـ16 بالبطولة، واستطاع وقتها النصر ان يتأهل على حساب الوحدة بعد ان تعادل في لقاء الذهاب 1-1 في السعودية، قبل أن يحقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3-2 على استاد آل نهيان بأبو ظبي بالامارات.

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