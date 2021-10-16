لاعب ريال مدريد ودورتموند «نوري شاهين» يعلن اعتزاله كرة القدم

قرر التركي نوري شاهين لاعب خط الوسط السابق لفريق بوروسيا دورتموند إنهاء مسيرته كلاعب والتركيز فقط على تدريب فريق أنطاليا سبور التركي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شاهين 33/ عامًا/ لصحيفة “آس” الإسبانية

وقال شاهين قبل مباراة أنطاليا سبور المقررة اليوم السبت أمام سيفاس سبور في المرحلة التاسعة من الدوري التركي الممتاز، وهي الأولى له كمدرب للفريق :”لن أعود كلاعب كرة قدم”.

كان أنطاليا سبور قد فجر مفاجأة قبل أيام بالإعلان عن تعيين شاهين مدربًا للفريق، خلفًا لإرسون يانال.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه حصل على عقد لمدة خمسة أعوام كمدرب للفريق، مع إمكانية اختيار نفسه ضمن تشكيل الفريق إذا أراد مواصلة مسيرته كلاعب.

ويحتل أنطاليا سبور المركز الرابع عشر في الدوري التركي حاليًا برصيد ثماني نقاط حصدها خلال ثماني مباريات.

كان شاهين قد حقق إنجازًا عندما أصبح أصغر لاعب وأصغر هداف في الدوري الألماني (بوندسليجا) عندما انضم لفريق دورتموند وهو في السادسة عشر من عمره، ولكن رغم فوزه مع الفريق بالدوري الألماني وكأس ألمانيا، لم يظهر الإمكانيات الهائلة التي كانت منتظرة منه في البداية.

ولعب نوري شاهين أيضًا لفينورد الهولندي وريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وفيردر بريمن الألماني قبل أن ينتقل إلى أنطاليا سبور، وقد شارك في أكثر من 50 مباراة مع المنتخب التركي.