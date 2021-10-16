بث مباشر..مباراة النجم الساحلي والجيش الرواندي في دوري ابطال افريقيا يلا شوت يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة النجم الساحلي والجيش الرواندي ضمن مباريات اليوم السبت 16 أكتوبر في ذهاب الدور التأهيلي الثاني لمسابقة دوري ابطال افريقيا، نسخة 2022/2021. تنطلق مباراة النجم الساحلي التونسي وآرمي باتريوريتيك (الجيش الرواندي) في ذهاب الدور التأهيلي الثاني، عند الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية. تنقل هذه المواجهة المرتقبة لعشاق فريق مدينة سوسة، عبر القناة التونسية الوطنية والتلفزيون الرواندي، في ظل نقل مباريات الأدوار الاقصائية من دون حقوق بث وتشفير. اضغط هنا لمشاهدة مباراة النجم الساحلي والجيش الرواندي رابط يلا شوت

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