صلاح يواصل الابهار ويعادل رقم ديدييه دروجبا كأكثر لاعب افريقي تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح الابهار خلال منافسات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وعادل رقم الاسطورة الإيفواري ديدييه دروجبا المتمثل في أكثر لاعب افريقي تسجيلا للأهداف في البريمرليج.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الرابع في مرمى واتفورد بعد مجهود فردي مميز في الدقيقة 54، ليصل إلى الهدف رقم 104 في الدوري الانجليزي الممتاز، معادلًا رقم ديدييه دروجبا الذي صمد طويلاً، وكان يبدو صعب المنال قبل وصول النجم المصري لمدينة ليفربول.

وشهدت المباراة تسجيل السنغالي ساديو ماني للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل مطاردة محمد صلاح على عرش هدافي البريميرليج من اللاعبين الأفارقة.

وسجل الفيل الإيفواري ديدييه دروجبا 104 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال 254 مباراة كلها مع البلوز تشيلسي، مع تقديمه 64 تمريرة حاسمة.

واستطاع النجم المصري محمد صلاح، تسجيل 104 هدف في 167 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي و ليفربول، مع تقديم 41 تمريرة حاسمة.

أما النجم السنغالي ساديو ماني فإنه احتاج إلى 237 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع أندية ساوثامبتون و ليفربول، لبلوغ 100 هدف حتى الآن، مع تقديم 43 تمريرة حاسمة.