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انضم لاعب كرة القدم السنغالي الدولي ساديو ماني إلى نادي المئة بالدوري الإنجليزي من خلال تسجيله الهدف رقم 100 له في المسابقة خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه واتفورد اليوم السبت بالمرحلة الثامنة من المسابقة.
وأحرز ماني هدفه ليفربول الأول في المباراة في الدقيقة التاسعة اثر تمريرة من زميله المصري محمد صلاح الذي انضم مؤخرًا لنادي المئة أيضًا.
وأصبح ماني ثالث لاعب أفريقي ينضم لنادي المئة بالدوري الإنجليزي حيث سبقه النجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا ومحمد صلاح.
كانت هذه تفاصيل خبر ماني يواصل مطاردة صلاح ودروجبا في نادي المئة الأفريقي بالدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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