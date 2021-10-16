الآن في بث مباشر..مشاهدة مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري ابطال اسيا رابط يلا لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وبرسبوليس في الدور ربع النهائي (الإقصائي) من بطولة دوري ابطال اسيا 2021.

يحتضن ملعب مرسول بارك بمدينة الرياض في السعودية اللقاء المرتقب بين الهلال السعودي ونظيره الايراني برسبوليس، والذي يسعى فيه الزعيم الى مواصلة عروضه القوية في البطولة الآسيوية وتحقيق الانتصار والاقتراب خطوة أخرى نحو استعادة اللقب الذي تُوج به عام 2019.

يحين موعد مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري ابطال اسيا يوم السبت الموافق 16 أكتوبر، عند الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش.

ويمكن مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وبرسبوليس في ربع نهائي دوري ابطال اسيا عبر شاشة قنوات SSC السعودية التي توفر خدمة مميزة مع وجود فقرات تحليلية ثايتة.

كما ينقل بث مباشر الهلال وبرسبوليس عبر الانترنت على قناة شاهد VIP، بالاضافة الى تغطية مميزة على موقع الخليج 365 لأحداث المواجهة.

مشوار الهلال السعودي في دوري ابطال اسيا

وصل الهلال السعودي الى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد التغلب على الاستقلال الإيراني بهدفين دون رد، بينما تأهل برسبوليس الى هذا الدور بعدما تغلب على استقلال دونشبه بهدف دون رد.

ويدخل الهلال السعودي منافسات الدور ربع النهائي بأحلام العودة من جديد إلى منصات التتويج بعد أن ظفر بلقب النسخة قبل الأخيرة، حيث يعتبر أيضاً حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب مناصفة مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي ولكل منهما 3 ألقاب.

وكان الزعيم السعودي الأزرق قد بلغ الادوار الاقصائية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن استقلال دونشبه.

ويعتبر الهلال في كل نسخة من أبرز المرشحين لخطف اللقب، لما يتمتع به من إمكانات وعناصر قادرة على تحقيق النتائج المرجوة، ويبرز من بين ذلك المهاجم صالح الشهري والظهير الأيسر ياسر الشمراني، بالإضافة للهداف الفرنسي بافيتمبي غوميز والبرازيلي ماثيو بيريرا وغيرهم من النجوم.

على المستوى المحلي تراجع الهلال إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مع مباراة مؤجلة له، حيث يبتعد عن المتصدر فريق الاتحاد بفارق 4 نقاط، رغم أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري بثلاث انتصارات ومثلها حقق التعادل.

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وكان فريق بيرسيبوليس على بعد خطوة واحدة من تحقيق حلم الفوز بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، لكنه تبخر أمام فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في المباراة النهائية، وسيسعى لتوظيف تلك التجربة الغنية بالخبرات في مواصلة مشواره الناجح حتى الآن.

وبلغ بيرسيبوليس الدور ربع النهائي إثر فوزه على الاستقلال الطاجيكي بهدف جاء في الوقت بدل الضائع من اللقاء عن طريق لاعبه مهدي ترابي، ونجح في دور المجموعات باحتلال صدارة المجموعة الخامسة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وخسارة وحيدة فقط أمام الوحدة الإماراتي.

تاريخ مواجهات الهلال وبرسيبوليس في دوري ابطال اسيا

يصل عدد الموجهات المباشرة بين الهلال وبرسبوليس في دوري ابطال اسيا الى 12 مباريات، تفوق الزعيم السعودي في 5 مناسبات، بينما فاز الفريق الايراني في 3 مناسبات، وسيطر التعادل بينهما في 5 مباريات.

ويعود آخر لقاء جمع بين الهلال وبرسبوليس في دوري ابطال اسيا الى عام 2017 والتي تُوج بها اوراوا ريد دياموندز الياباني، عندما ألتقيا في الدور نصف النهائي، وفاز حينها الفريق السعودي ذهاباً بنتيجة 4-صفر، وفي لقاء الإياب تعادلا 2-2.

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