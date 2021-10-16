طريقة لعب أتالانتا الايطالي تثير اعجاب مدرب مونشنجلادباخ الالماني

أشاد مدرب نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، آدي هوتر، بالكرة التي يقدمها فريق أتلانتا الإيطالي.

وفي تصريحات لصحف “شبكة التحرير الصحفي دويتشلاند”، قال هوتر عن طريقة لعب فريق الدرجة الأولى في الدوري الإيطالي ” تكاد لا توجد طريقة لعب أكثر جاذبية (من هذه الطريقة)”.

وأضاف هوتر:” وبالرغم من ذلك، لا يجري النظر دائمًا لكرة أتلانتا باعتبارها كرة جميلة، فالفريق يثير حماسة الناس أيضًا عندما يحاصر منافسه في نصف ملعبه، ولا ينجح هذا الأمر إلا إذا شارك الجميع في هذا”.

وعلى صعيد أهدافه الشخصية بالنسبة لجلادباخ، قال هوتر، القادم من آينتراخت فرانكفورت:” 26 عاما فترة طويلة للغاية من الألم، ولن يكون هناك شيء أجمل من الحصول على لقب مع بوروسيا، ويجب على المرء أن يضع لنفسه أهدافًا عالية”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر بطولة حصل عليها جلادباخ كانت بطولة كأس ألمانيا في عام 1995 عندما تغلب في نهائي البطولة أمام فريق فولفسبورج”.