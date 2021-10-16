الفيفا يعاقب بنما بسبب هتافات معادية للمثليين

ستخوض بنما مباراتها المقبلة على أرضها ضمن تصفيات مونديال قطر 2022 دون جماهير، بسبب هتافات معادية للمثليين خلال مباريات الشهر الماضي، بحسب ما أعلن اتحادها المحلي الجمعة.

وبالإضافة إلى عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يتوجب على بنما تسديد غرامة توازي 54 ألف دولار أميركي، بحسب ما أضاف الاتحاد المحلي.

وهذا يعني أن بنما ستلعب دون جماهيرها عندما تستقبل السلفادور في 16 نوفمبر المقبل، ضمن تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وأشار الاتحاد المحلي إلى أن العقوبة فُرضت بسبب “هتافات مزعومة معادية للمثليين” من قبل بعض الجماهير خلال مباراتي كوستاريكا والمكسيك الشهر الماضي.

وأضاف الاتحاد انه “يدين أي نوع من التمييز، على صعيد كرة القدم أو أية مناسبة أخرى”. وتابع انه سيستأنف قرار الاتحاد الدولي.