- 1/2
- 2/2
ستخوض بنما مباراتها المقبلة على أرضها ضمن تصفيات مونديال قطر 2022 دون جماهير، بسبب هتافات معادية للمثليين خلال مباريات الشهر الماضي، بحسب ما أعلن اتحادها المحلي الجمعة.
وبالإضافة إلى عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يتوجب على بنما تسديد غرامة توازي 54 ألف دولار أميركي، بحسب ما أضاف الاتحاد المحلي.
وهذا يعني أن بنما ستلعب دون جماهيرها عندما تستقبل السلفادور في 16 نوفمبر المقبل، ضمن تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).
وأشار الاتحاد المحلي إلى أن العقوبة فُرضت بسبب “هتافات مزعومة معادية للمثليين” من قبل بعض الجماهير خلال مباراتي كوستاريكا والمكسيك الشهر الماضي.
وأضاف الاتحاد انه “يدين أي نوع من التمييز، على صعيد كرة القدم أو أية مناسبة أخرى”. وتابع انه سيستأنف قرار الاتحاد الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا يعاقب بنما بسبب هتافات معادية للمثليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.