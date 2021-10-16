ناجلسمان: العاطفة مهمة في بايرن ميونخ

أكد المدير الفني لنادي بايرن ميونخ جوليان ناجلسمان، على الأهمية الخاصة التي يحظى بها الجانب العاطفي داخل النادي البافاري.

وفي تصريحات لصحيفة “فست دويتشه الجماينه تسايتونج” الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال ناجلسمان:” بايرن ميونخ يتميز منذ سنوات بالمناخ العائلي”.

وأضاف ناجلسمان:” نحن ناد ودود حيال مشجعينا، ومن المهم لي أيضًا داخليًا أن يتوافر لدينا جو جيد للدرجة التي تجعل موظفي قسم الحسابات يفرحون للانتصارات ويغضبون للهزائم، وهذا يتطلب روابط إنسانية لا فراغا يتحرك فيه العمل الاحترافي معزولا عن العاملين (في النادي)”.

وأعرب ناجلسمان عن اعتقاده بأن الجانب العاطفي:” يمثل قيمة عظيمة لبايرن ميونخ يجب أن تبقى لأننا على الأرجح سنجد صعوبة في العقود المقبلة في مواكبة أندية إنجليزية أو أندية يقودها مستثمرون على الصعيد المالي”.

وأضاف ناجلسمان34/ عامًا/ أن المشاعر مهمة أيضًا في اللعب ” فأنا أود أن أرى كرة قدم عاطفية وليس استحواذًا نائمًا على الكرة أو ركلًا مملًا للكرة هنا وهناك، وأنا دائمًا ما أسعد عندما أسمع مشجعا من خارج جماهير بايرن يقول: أحب أن أشاهد البافاريين لأن مبارياتهم مثير للاهتمام وممتعة”.