بث مباشر | مشاهدة مباراة السويق وصحار في افتتاح الدوري العماني عُمانتل رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم في افتتاح الدوري العماني عُمانتل بين السويق وصحار، والمقرر لها مساء اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021.

يستقبل فريق صحار نظيره السويق على مجمع صحار الرياضي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العماني “عمانتل” بالموسم الكروي الجديد 2021-2022.

ويحين موعد مبارة صحار والسويق في تمام الساعة 20:15 بتوقيت سلطنة عمان، 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 16:15 بتوقيت جرينتش.

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ينقل بث مباشر مباراة السويق ضد صحار في الجولة الافتتاحية على القناة العمانية الرياضية، بالاضافة الى متابعة من قناة الكأس القطرية لملخص وأهداف المباراة.

كان فريق صحار قد أنهى الموسم الماضي في الدوري العماني (الملغي بسبب كورونا) في المركز العاشر بجدول الترتيب بعدما جمع 8 نقاط، من 10 مباريات خاضها، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وتعرض لـ6 هزائم، وسجل لاعبوه 8 اهداف، واستقبلت شباكه 14 هدفاً.

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في المقابل أحتل فريق السويق المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات، وتعادلين، وتعرض لثلاث هزائم، وسجل لاعبوه 11 هدفاً، واستقبلت شباكه 9 اهداف.

يذكر ان لقاء الفريقين في الموسم الماضي بالدوري العماني قد شهد فوز السويق بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب بالجولة 4، بينما سيطر التعادل على لقاء الإياب في الجولة 22 من المسابقة.

كما استطاع السويق أن يُطيح بفريق صحار من كأس جلالة السلطان المعظم (كأس عمان) من دور الـ 16، عقب فوزه عليه بنتيجة 2-1 بعد الوقت الأضافي، في المباراة التي أقيمت يوم 22-1-2021 على ملعب المجمع الشبابي بصحار.

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