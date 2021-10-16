بث مباشر | مشاهدة السيب وصحم في افتتاح الدوري العماني عمانتل رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة صحم والسيب في افتتاح مسابقة الدوري العماني عُمانتل للموسم الكروي 2021-2022، بعد ظهر اليوم السبت 16 أكتوبر 2021.

يستهل حامل اللقب فريق السيب مشواره في بطولة الدوري العماني “عمانتل” عندما يحل ضيفاً على صحم في الجولة الافتتاحية على مجمع صحار الرياضي.

يحين موعد مبارة السيب وصحم في الدوري العماني في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينيتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت سلطنة عمان.

ينقل بث مباشر مباراة السيب وصحم في دوري عمانتل للمحترفين على القناة العمانية الرياضية، بالاضافة الى متابعة قناة الكأس القطرية لنتائج المرحلة عن طريق الملخصات والاهداف.

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وأُعتبر فريق السيب فائزًا بلقب الدوري العماني بالموسم الماضي 2020-2021، بسبب تصدره للمسابقة قبل قرار الإلغاء بسبب فيروس كورونا، بعدما جمع 22 بفارق نقطتين فقط امام فريق ظفار الوصيف بفارق الاهداف فقط عن فريق المصنعة ثالث الترتيب.

على الجانب الآخر أنهى فريق صحم موسمه الكروي في الدوري العماني 2020-2021 في المركز الأخير بجدول الترتيب حيث تعرض لثمانى هزائم، وحقق فوزين فقط خلال 10 مباريات خاضها.

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جدير بالذكر ان لقاء الفريقين في الدوري العماني بالموسم الماضي قد شهد فوز فريق السيب ذهاباّ بنتيجة 2-صفر، وإياباً بنتيجة 3-صفر.

كما تقابل الفريقان في الدور ربع النهائي بكأس جلالة السلطان قابوس (كأس عمان) وأطاح السيب بنظيره صحم من المسابقة بعد ان حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، وفي لقاء الإياب بثلاثية نظيفة.

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