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الامارات | محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ ويعادل رقم دروغبا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل اللاعب المصري الدولي محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي لكرة القدم كما واصل تحقيق الأرقام القياسية بمعادلة رصيد النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا من الأهداف في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه في مرمى مضيفه واتفورد اليوم السبت بالمرحلة الثامنة من المسابقة ليرفع رصيده إلى 104 أهداف في الدوري الإنجليزي ويتقاسم مع دروغبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي على مدار التاريخ.

وكان السنغالي ساديو ماني زميل صلاح بفريق ليفربول انضم إلى نادي المئة بالدوري الإنجليزي في نفس المباراة بعدما سجل الهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي وهو الهدف الأول لليفربول في شباك واتفورد اليوم.

وجاء هدف ماني في الدقيقة التاسعة من المباراة اثر تمريرة من صلاح ثم سجل صلاح هدفه رقم 104 بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

ويستطيع صلاح الانفراد بصدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي من خلال أي هدف آخر يحرزه لليفربول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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