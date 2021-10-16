الدوري الإيطالي .. موعد مباراة يوفنتوس وروما والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

يحتضن ملعب أليانز، قمة مباريات الجولة 8 من الدوري الإيطالي، التي تجمع بين يوفنتوس وضيفه روما.



وتعود الحياة للدوري الإيطالي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة، التي شهدت مباريات بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

تنطلق مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي، في تمام العاشرة إلا ربع مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

وتمثل المباراة فرصة مثالية بالنسبة للفريقين، حيث يسعى يوفنتوس لاستعادة الثقة مرة أخرى بعد بداية ضعيفة هذا الموسم.

في المقابل، يتطلع روما لتحقيق الفوز على البطل التاريخي للكرة الإيطالية، وتعزيز فرصته في المنافسة على لقب الدوري المحلي.

لم تحصل أي قناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على حقوق نقل الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي 2021-2022.

لكن سيتم بث المباراة عبر القناة الرسمية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم بموقع "يوتيوب".

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

نابولي – 21 نقطة

ميلان – 19 نقطة

إنتر ميلان – 17 نقطة

روما - 15 نقطة

فيورنتينا – 12 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

إيدين دجيكو - إنتر ميلان: 6 أهداف

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو: 6 أهداف

لاوتارو مارتينيز - إنتر ميلان: 5 أهداف

لورينزو بيليجريني - روما: 4 أهداف

جواو بيدرو جلفاو - كالياري: 4 أهداف

فيكتور أوسيمين - نابولي: 4 أهداف

ماتيا ديسترو – جنوى – 4 أهداف

جوردان فيرتو – روما – 4 أهداف