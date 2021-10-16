ما هو موعد مباراة نيوكاسل وتوتنهام في الدوري الإنجليزي؟

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

يستأنف نادي نيوكاسل يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي في ثوبه الجديد تحت قيادة إدارته الجديدة بآمال وطموحات كبيرة.



وكانت ملكية نيوكاسل انتقلت مؤخرا إلى مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات السعودي، وهو ما اعتبره الكثيرون بداية عهد جديد للنادي الذي عانى كثيرا خلال السنوات الأخيرة.

ويحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، ويبدأ مبارياته في العهد الجديد بمواجهة توتنهام هوتسبيرز صاحب المركز الثامن بـ12 نقطة، بفارق الأهداف خلف برينتفورد.

ويستضيف نيوكاسل نظيره توتنهام على ملعب سانت جيمس بارك مساء الأحد 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، حسث تنطلق المباراة الساعة 6.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.30 بتوقيت أبوظبي.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، والتي تنقل مباراة نيوكاسل وتوتنهام عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

تشيلسي - 16 نقطة

ليفربول - 15 نقطة

مانشستر سيتي - 14 نقطة

مانشستر يونايتد - 14 نقطة

إيفرتون - 14 نقطة

واتفورد - 14 نقطة

محمد صلاح - ليفربول - 6 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 6 أهداف

ميشيل أنطونيو – وست هام – 5 أهداف

برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد – 4 أهداف

إسماعيلا سار – واتفورد - 4 أهداف

نيال موباي – برايتون – 4 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 4 أهداف