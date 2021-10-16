الدوري السعودي.. موعد مباراة ضمك والاتحاد والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

يعود فريق الاتحاد لأجواء الدوري السعودي للمحترفين، لموسم 2021-2022، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة.



ويسعى الاتحاد للحفاظ على انطلاقته المميزة هذا الموسم، خاصة وأنه دخل بقوة قائمة المرشحين للتتويج باللقب خلال النسخة الحالية من البطولة.

يحتضن استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، مباراة ضمك مع ضيفه الاتحاد.

وتنطلق المباراة المرتقبة بين الفريقين في السادسة و25 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تتولى مجموعة قنوات SSC عملية بث مباريات الدوري السعودي وكافة المسابقات المحلية، عبر القمر الصناعي عرب سات.

ومن المقرر أن تنقل مباراة ضمك والاتحاد عبر قناة SSC1 HD.

ويتربع الاتحاد على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ16 نقطة، بينما يحل ضمك وصيفا (14).

ويقدم ضمك مستويات متميزة للغاية هذا الموسم، وتفوق على العديد من كبار المسابقة في سلم الترتيب، ومنهم الهلال والنصر والشباب والأهلي.