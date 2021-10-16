نادي برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع النجم داني ألفيس

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

حسم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، موقفه من التعاقد مع أحد نجوم الجيل الذهبي للفريق، المخضرم البرازيلي داني ألفيس.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الظهير الأيمن البرازيلي، ألفيس، يتواجد حاليا في مدينة برشلونة أثناء بحثه عن ناد جديد للانضمام إليه هذا الموسم.

وأشارت إلى أن ألفيس نشر صورا له على مواقع التواصل الاجتماعي من برشلونة، ثم طالبه العديد من مشجعيه بالتوقيع مع "البارسا" لدعم كتيبة المدرب الهولندي رونالدو كومان.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة استبعد فكرة عودة ألفيس إلى النادي تماما.

ولا يرتبط ألفيس حاليا بأي ناد، بعد أن فسخ عقده مع ساو باولو، بسبب عدم الحصول على راتبه بانتظام.

وتوترت العلاقة بين فريق ساو باولو وألفيس عندما قرر الأخير المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، حيث فاز بلقبه رقم 43 في مسيرته.

وكان صاحب الـ38 عاما، المتوج مرتين بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة (2011 و2015)، قد وقع مع ساو باولو في العام 2019 على عقد حتى 2022.

وبدأ ألفيس مسيرته الكروية في صفوف نادي باهيا البرازيلي، قبل الانتقال إلى اللعب في القارة العجوز وتحقيق نجاحات في ثلاث بطولات أوروبية (إسبانيا وإيطاليا وفرنسا)، حيث لعب مع أندية إشبيلية، وبرشلونة خلال الحقبة الذهبية للفريق (2008- 2016)، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان.