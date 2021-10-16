ما هو موعد قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم؟

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على موعد قرعة المرحلة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.



ووفقا ل موقع "في الجول" المصري قال إن الكاف حدد يوم 18 ديسمبر/ كانون أول المقبل، موعدا للقرعة الخاصة بالمرحلة النهائية من التصفيات.

وأوضح المصدر نقلا عن مسؤول من الكاف، أن القرعة ستقام بالتزامن مع نهائي كأس العرب للمنتخبات، وهي البطولة التي تقام في قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر.

وضمن منتخبان فقط التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات حتى الآن، وهما المغرب والسنغال، في انتظار 8 منتخبات أخرى بعد الجولتين الخامسة والسادسة، في نوفمبر المقبل.

تشارك جميع منتخبات قارة أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2022، والبالغ عددها 54.

تتكون تصفيات القارة السمراء من 3 أدوار، يشارك في الدور الأول أقل 28 منتخبًا من حيث التصنيف، وهذا الدور عبارة عن دور إقصائي من مباراتي ذهاب وإياب بين كل منتخبين.

الدور الثاني هو الدور الأساسي لتصفيات كأس العالم 2022 في أفريقيا، ويبدأ منه 26 منتخبًا تنضم إليهم المنتخبات المتأهلة من الدور الأول، ويكون هذا الدور بنظام المجموعات، ويتكون من 10 مجموعاتٍ رباعية يتأهل من كلٍ منها صاحب الصدارة فقط.

في الدور الثالث يتواجه المتصدرون على مقاعد أفريقيا الـ5، وذلك بنظام خروج المغلوب من مباراتي الذهاب والإياب.

لا توجد قناة واحدة ناقلة لمباريات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، لكن يمكن أن تنقل كل شبكة مباريات منتخبها الوطني.

كذلك يمكن مشاهدة المباريات عن طريق القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم على يوتيوب، والذي استحدث نقل جميع تصفيات القارة السمراء مباشرةً.