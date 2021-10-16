الامارات | «تحدّي دبي للدراجات الهوائية» ينطلق 5 نوفمبر المقبل بشارع الشيخ زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدّي دبي للدراجات الهوائية» ينطلق 5 نوفمبر المقبل بشارع الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وتحفيز أفراد المجتمع على المنافسة وممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، أعلنت «دبي للسياحة» بالتعاون مع «مجلس دبي الرياضي»، عن تنظيم «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، في الخامس من نوفمبر المقبل، حيث سيتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدرّاجات الهوائية، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة الذين سيخوضون تجربة مميزة عندما يتسابقون بين أبرز وأشهر المعالم التي تتميز بها مدينة دبي النابضة بالحياة.

ويعتبر هذا التحدي، الذي يُقام برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، تأكيداً على المكانة العالمية الرائدة لإمارة دبي كونها المكان المفضل للعيش، والمقصد المفضّل للسياحة على مستوى العالم، ومدينة اللياقة الأولى في العالم، حيث تستضيف دبي ضمن جدول فعالياتها السنوية عشرات الأنشطة الرياضية والترفيهية، لتشجيع السكان والمقيمين على اتباع نمط حياة أكثر نشاطاً وسعادة، وتوفر مضامير ومسارات حديثة في مختلف مناطق الإمارة مخصصة لممارسة رياضة ركوب الدرّاجات الهوائية، واستخدامها في التنقلات اليومية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «سجل تحدي دبي للدراجات الهوائية في العام الماضي لحظة تاريخية عندما حول شارع الشيخ زايد لمسار مفتوح للدراجات الهوائية لأول مرة، حيث تقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي المشاركين في التحدي الذي شهد مشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات والأعمار».

وأضاف الخاجة «النشاط الرياضي والبدني المستمر في دبي، يحقق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»رعاه الله«، المتمثلة في أن تكون الإمارة وجهة عالمية رائدة في تبني أفضل الممارسات وأساليب الحياة، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المتمثلة في تحويل دبي إلى مدينة صديقة للبيئة وتوفير المسارات الحديثة والآمنة في جميع مناطق دبي للتشجيع على ممارسة هذه الرياضة التي تنعكس على سعادة المجتمع وصحته البدنية والذهنية.

من جهته قال سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي:» يسعدنا الإعلان عن إطلاق النسخة الثانية من «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، حيث يعد التحدي نموذجاً مصغراً لما تمثله دبي، كونها ملتقى لمختلف الثقافات من جميع الجنسيات حول العالم، كما أنه يساهم في تعزيز ثقافة ممارسة أفراد المجتمع للرياضة على المدى البعيد لتحسين لياقتهم البدنية ونشاطهم اليومي، وبما يحقق أهداف مجلس دبي الرياضي في الحفاظ على صحة وسعادة كافة أفراد المجتمع«.

بدوره قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة»دي بي ورلد«:»نؤمن في مجموعة «دي بي ورلد» بأن الحفاظ على اللياقة البدنية يجب أن يكون متاحاً للجميع، لذلك نشجع موظفينا على اتباع أسلوب حياة صحي من خلال ممارسة النشاط البدني المنتظم، ويسرنا التعاون مجدداً مع تحدي دبي للياقة ودعم فعالية «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، كونها إحدى الرياضات التي تلقى اهتماماً كبيراً في دبي وصديقة للبيئة، بالإضافة إلى أن هذه الرياضة تتيح لممارسيها فرصة التنقل وسط أجواء دبي النابضة بالحياة«.



ويعتبر»تحدي دبي للدراجات الهوائية«من أبرز فعاليات الدورة الخامسة من»تحدي دبي للياقة«، حيث يستقبل المشاركين من مختلف القدرات البدنية والمهارات مع توفر خيارات للمبتدئين والهواة وكذلك الرياضيين المحترفين. فيما يتكون التحدي من مسارين أحدهما بطول 14 كيلومترًا، وهو مخصص للأشخاص الذين يبلغون من العمر 10 سنوات وما فوق، حيث يبدأ السباق وينتهي في خمسة مواقع ضمن شارع الشيخ زايد، وشارع المركز المالي، فيما يتيح المجال أمام الآلاف من المشاركين لمشاهدة المعالم الرائعة للمدينة، مثل: متحف المستقبل الشهير بتصميمه المبتكر، وأبراج الإمارات، ووسط مدينة دبي. أما المسار الآخر فهو يمتد على 4 كيلومترات، وهو مناسب للعائلات والأطفال، الذين بإمكانهم قضاء أوقات ممتعة، وكذلك التمتع بالمناظر الخلابة حول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وبرج خليفة.

ويقدم تحدي دبي للياقة في نسخته الخامسة جدولاً حافلاً من الأنشطة الرياضية المجانية، وحصص اللياقة، وأنشطة الرفاهية ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات المنتشرة في كافة أنحاء المدينة، والتي تشمل ثلاث قرى للياقة البدنية في كل من: كايت بيتش، وإكسبو 2020 دبي، وحديقة مشرف، هذا إلى جانب 14 مركزاً للياقة البدنية في المجمعات السكنية والتجارية حول دبي، وأكثر من 5000 حصة رياضية مجانية.

ولكافة الراغبين في المشاركة، يمكن التسجيل في»تحدي دبي للدراجات الهوائية" عبر الموقع الإلكتروني للفعالية https://www.dubairide.com.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news