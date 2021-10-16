موسيماني يرد على قرار الأهلي باستمراره.. وكواليس الجلسة التي جمعت المدير الفني ومسؤولي النادي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن منذ يومين عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات بأنه تم الاتفاق بشكل رسمي على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني للجنوب الأفريقي موسيماني، مشيرًا إلى أنه الجنوب أفريقي لم يطلب نهائيًا زيادة على راتبه الحالي وأن الأحمر متمسك باستمراره لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي خلال الفترة المقبلة.

ورد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على بيان القلعة الحمراء بشأن إعلانه استمرار المدرب الجنوب أفريقي بشكل رسمي ونفي جميع ما تردد خلال الفترة الماضية عن رحيله قبل مباراة الفريق أمام الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكتب موسيماني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : كل الأطراف سعداء بعد الاجتماع الذي عقدناه، كلنا سنكمل المسيرة بالطاقة القصوى وكل تركيزنا على إنهاء العقد الحالي بنهاية هذا الموسم، إن شاء الله سندخل في مناقشات العقد الجديد والأمر فقط يتوقف على توقيت بدء المفاوضات».

أعلن منذ يومين عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات بأنه تم الاتفاق بشكل رسمي على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، مشيرًا إلى أنه الجنوب أفريقي لم يطلب نهائيًا زيادة على راتبه الحالي وأن الأحمر متمسك باستمراره لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي خلال الفترة المقبلة.

وكشف أمير توفيق عن كواليس الجلسة التي جمعت بيتسو موسيماني ومسؤولي الأهلي، حيث أكد بأنها شهدت أجواء ودية وحوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الاتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.