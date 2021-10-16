مباشر بعد قليل.. توسكر والزمالك.. دوري أبطال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة توسكر الكيني والزمالك، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة فريق توسكر الكيني.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد أبوجبل، أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، حمزة المثلوثي، طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو"، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري.

تفاصيل المباراة

جاءت المحاولة الأولى لنادي الزمالك بعد مرور 3 دقائق من عمر المباراة، حيث ارتدت كرة من دفاع نادي توسكر الكيني، لتصل إلى إمام عاشور الذي سدد كرة قوية ولكنها علت المرمى.