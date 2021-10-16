مشجع لصلاح قبل مواجهة واتفورد: هل يمكنني الحصول على قميصك؟ (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

رفع مشجع متواجد في ملعب فيكارج رود معقل نادي واتفورد، لافتة مطالباً الحصول على قميص النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفاً على نادي واتفورد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، صورة لمشجع رافعاً لافتة كُتب عليها: "مو صلاح، أنت مثلي الأعلى.. هل يمكنني الحصول على قميصك؟.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول هدافي "بريميرليج" هذا الموسم برصيد 6 أهداف، مناصفة مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.