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مشجع لصلاح قبل مواجهة واتفورد: هل يمكنني الحصول على قميصك؟ (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

رفع مشجع متواجد في ملعب فيكارج رود معقل نادي واتفورد، لافتة مطالباً الحصول على قميص النجم المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفاً على نادي واتفورد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول، صورة لمشجع رافعاً لافتة كُتب عليها: "مو صلاح، أنت مثلي الأعلى.. هل يمكنني الحصول على قميصك؟.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول هدافي "بريميرليج" هذا الموسم برصيد 6 أهداف، مناصفة مع جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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