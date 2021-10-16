"الجزيري" يقود تشكيل الزمالك أمام توسكر الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، التشكيل الذي سيخوض به مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستُقام في الثانية بعد ظهر اليوم السبت باستاد نيايو الوطني.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"