لحظة بلحظة.. ليفربول 1 - واتفورد.. صلاح يصنع وماني يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة ليفربول ونظيره واتفورد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وشهد تشكيل ليفربول الذي أعلنه المدير الفني يورجن كلوب، تواجد المحترف المصري بصفوف ليفربول، محمد صلاح أساسيًا.

وحاء تشكيل ليفربول الأساسي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح

ويدخل ليفربول المباراة في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن تشيلسي المتصدر، فيما يحتل واتفورد المركز 15 برصيد 7 نقاط.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

وبدأت المباراة بمحاولة سريعة لمحمد صلاح للتسجيل في الدقيقة الثانية ولكن تسديدته مرت أعلى المرمى قبل أن يُعلن الحكم أن صلاح قد وقع في مصيدة التسلل.

واستلم محمد صلاح الكرة على يمين الملعب قبل أن يُمرر تمريرة رائعة لزميله ساديو ماني وضعته منفردًا بالمرمى ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 8.