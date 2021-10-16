تقرير.. رابطة الأندية تستحدث بندا لمحاربة العنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني

استحدثت رابطة أندية المحترفين، بندًا ضمن لائحة المسابقة، يقضي بإمكانية إلغاء المباراة إذا حدث أي سلوك عنصري أو تمييزي من جانب الجماهير.

يأتي هذا السلوك بهدف الحد من التجاوزات التي يمكن أن تحدث مع عودة الجماهير إلى الملاعب.

وجاء نص البند كما يلي:

د- يخول هذا البروتوكول الحكم ان يطلب من مراقب المباراة اخطار مذيع الإذاعة الداخلية أن يطلب من المشجعين أن يتوقفوا عن السلوك غير المرغوب فيه أو يحذرهم من أن المباراة سيتم ايقافها مؤقتا ثم الغاؤها في حال استمرار السلوك غير المقبول يتم هذا الاجراء على النحو التالي:

الخطوة الأولى: إذا علم حكم المباراة بوجود سلوك عنصري أو تمييزي أو أخبره الحكم المساعد بوجود مثل هذه السلوكيات يتوجب على حكم المباراة ايقاف المباراة وان يطلب من الجمهور ايقاف هذا السلوك مباشرة.

الخطوة الثانية: إذا لم يتوقف مثل هذا السلوك بعد استمرار المباراة يجب على حكم المباراة ايقاف المباراة لمدة "15" دقيقة بحد أقصى وان يطلب من الفريقين مغادرة أرض الملعب إلى غرف تبديل الملابس ويجب ايضا اجراء اعلان اخر للجمهور.

الخطوة الثالثة والاخيرة: في حال لم يتوقف السلوك المسيئ بعد استئناف المباراة يتوجب على حكم المباراة الغاء المباراة كحل أخير ويقوم مراقب المباراة بإخطار حكم المباراة عن طريق مساعد الحكم - فيما إذا توقف السلوك غير المرغوب فيه أم لا، أي قرار لإلغاء المباراة يجب ألا يتم إلا بعد أن يتم استنفاد جميع التدابير الممكنة بعد ان يتم تقييم المخاطر المتعلقة بقرار إلغاء المباراة على اللاعبين والجماهير من خلال التنسيق بين جميع الأطراف فيما يخص اجراءات الأمن والسلامة.

بناء على الخطوات الثلاث الماضية والتي ترد في لوائح كرة القدم المصرية لأول مرة، فإن السلوك العنصري من الممكن أن ينتهي بإلغاء المباراة