تشكيلة ليفربول الأساسية في مباراة اليوم امام واتفورد في الدوري الإنجليزي الجولة 8..عودة أرنولد وغياب لاعبي البرازيل

تعرف على تشكيلة ليفربول الأساسية في مباراة اليوم امام واتفورد ضمن مباريات الجولة 8 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب فيكريدج روود، بداية من الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية.

يبدأ الايطالي كلاوديو رانييري مهمته لإبقاء واتفورد في مباراة اليوم الصعبة امام ليفربول، مع تواجد محمد صلاح في حالة رائعة حيث يسعى للتسجيل في المباراة الثامنة على التوالي في الدوري للمرة الأولى، بينما يمتلك ساديو ماني حافزًا إضافيًا وهو يطارد هدفه رقم 100 في الدوري الانجليزي الممتاز.

ويدخل يورجن كلوب مباراة اليوم بدون لاعبيه البرازيليين الدوليين، ما اجبره على الاعتماد على حارس المرمى الايرلندي كاومهين كيليهر منذ البداية، وامامه الرباعي، ترينت أليكساندر أرنولد، فان دايك، جويل ماتيب و روبرتسون.

وفي وسط الميدان، دخل المدير الفني الالماني مباراة اليوم بالقائد جوردان هندرسون، وبجانبه الغيني نابي كيتا، فيما سيتواجد جيمس ميلنر كأساسي بدل المصاب تياجو ألكانتارا.

وفي المقدمة، سيعتمد مدرب الريدز في مباراة اليوم امام واتفورد على الثلاثي ساديو ماني، محمد صلاح، وروبيرتو فيرمينو الذي لم يذهب إلى الواجب الدولي مع منتخب البرازيل.

بالنسبة لغيابات ليفربول في مباراة اليوم امام واتفورد، يفتقد يورجن كلوب خدمات حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، ومواطنه فابينيو، بسبب التزامهم مع منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم 2022، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية تياجو ألكانتارا، كما يغيب كورتيس جونز و هيرفي إليوت بسبب الاصابة.

تشكيلة ليفربول الأساسية في مباراة اليوم امام واتفورد في الدوري الانجليزي

حراسة المرمى: كاومهين كيهلر

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد، فان دايك، جويل ماتيب، اندي روبرتسون

خط الوسط: جوردان هندرسون، نابي كيتا، جيمس ميلنر

خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو