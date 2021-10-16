تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم امام بيرنلي في الدوري الإنجليزي بالجولة 8

تعرف على تشكيلة مان سيتي المتوقعة في مباراة اليوم امام بيرنلي ضمن مباريات الجولة 8 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب الاتحاد، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا مباراة اليوم، بحارس المرمى الأمريكي زاك ستيفن منذ البداية، لتعويض غياب اديرسون مورايس.

وفي خط الدفاع، سيبدأ الرباعي المستقر منذ فترة طويلة، روبن دياز و إيمريك لابورت في المحور، وجواو كانسيلو على اليسار، و كايل ووكر على اليمين.

وفي خط وسط الميدان، سيدفع مدرب مان سيتي بالثنائي رودريجو و الكاي كوندوجان في محور وسط الميدان، وأمامهم الثلاثي جاك جريليتش، رياض محرز، وكيفن دي بروين.

وفي المقدمة، من المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا مباراة اليوم بالدولي الانجليزي فيل فودين في خط الهجوم، ليلعب كمهاجم وهمي.

بالنسبة لغيابات السيتزن في مباراة اليوم امام بيرنلي، يفتقد المدير الفني الكتالوني لخدمات الجناح الاسباني فيران توريس بسبب الاصابة، بالاضافة إلى حارس المرمى اديرسون مواريس و مواطنه جابرييل جيسوس بسبب التزامهم مع منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

تشكيلة مان سيتي المتوقعة في مباراة اليوم امام بيرنلي في الدوري الإنجليزي بالجولة 8

حراسة المرمى: زاك ستيفن

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، امريك لابورت، كايل ووكر

خط الوسط: رودريجو، الكاي جوندوجان، جاك جريلتش، رياض محرز، كيفن دي بروين

خط الهجوم: فيل فودين