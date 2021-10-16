تعرف على تشكيلة مان يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة 8 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب كينغ باور، بداية من الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

يدخل مان يونايتد مباراة اليوم بهدف استعادة توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته لخمس نقاط كاملة امام استون فيلا و ايفرتون على أولد ترافورد في الجولات الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ سولشاير مباراة اليوم امام ليستر سيتي بالاسباني دافيد دي خيا في حراسة المرمى، وامامه الثنائي ليندلوف و اريك بايلي، في ظل غياب رافائيل فاران و عدم جاهزية هاري ماجواير، على أن يتواجد وان بيساكا على اليمين، و لوك شاو يساراً.

وفي وسط الميدان، سيدخل المدرب النرويجي مباراة اليوم بالثنائي سكوت ماكتوميناي و بول بوجبا في المحور، على ان يتواجد البرتغالي برونو فيرنانديز كصانع ألعاب.

وفي المقدمة، من المتوقع أن يدفع مدرب مانشستر يونايتد بالانجيلزي جيسي لينجارد كجناح أيسر في مباراة اليوم، و مواطنه ماسون جرينوود على اليمين، فيما يلعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كرأس حربة.

بالنسبة لغيابات مان يونايتد في مباراة اليوم امام ليستر، يفتقد المدير الفني النرويجي لخدمات قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران بسبب الاصابة، كما تحوم الشكوك بشأن جاهزية هاري ماجواير، فيما يغيب كافاني و فريد بسبب التزاماتهم مع منتخباتهم في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

تشكيلة مان يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم امام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الجولة 8

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا، ليندلوف، اريك بايلي، لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، بول بوجبا، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جيسي لينجارد، ماسون جرينوود، كريستيانو رونالدو