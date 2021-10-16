تشكيلة النصر المتوقعة في مباراة اليوم امام الوحدة في دوري ابطال اسيا

تعرف على تشكيلة نادي النصر السعودي المتوقعة في مباراة اليوم امام الوحدة الاماراتي في ربع نهائي دوري ابطال اسيا 2021، والمقرر إقامتها على ملعب مارسول بارك، بداية من الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

يدخل المدرب الجديد لنادي النصر مباراة اليوم في أول اختبار حقيقي له مع العالمي بتشكيلة مكونة من أفضل عناصره، والهدف بلوغ الدور قبل النهائي للبطولة الآسيوية، مستعيناً بالحضور الجماهيري الكبير.

وسيدخل المدير الفني البرتغالي مباراة اليوم امام الوحدة الاماراتي بالدولي وليد عبد الله في حراسة المرمى، وامامه الثنائي عبد الله مادو وعبد الاله العمري في محور الدفاع، فيما يتواجد سلطان الغنام على اليمين و محمد قاسم يساراً.

وفي وسط الميدان، من المتوقع اعتماد مدرب النصر على الثنائي علي الحسن وعبد الله الخيبري في محور وسط الميدان، وامامهم البرازيلي اندرسون تاليسكا و الاوزبكي جلال ماشاريبوف.

وفي المقدمة، سيدخل بيدرو إيمانويل مباراة اليوم أمام الوحدة بالثنائي الهجومي عبد الرزاق حمد الله و فينسنت أبو بكر في خط الهجوم.

تشكيلة النصر المتوقعة في مباراة اليوم امام الوحدة في ربع نهائي دوري ابطال اسيا

حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: محمد قاسم، عبد الاله العمري، عبد الله مادو، سلطان الغنام

خط الوسط: علي الحسن، عبد الله الخيبري، اندرسون تاليسكا، جلال ماشاريبوف

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، فينسنت أبو بكر