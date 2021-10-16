تعرف على موعد مباراة برشلونة وفالنسيا والقنوات الناقلة.. في الدوري الإسباني

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

يستأنف برشلونة مبارياته في الدوري الإسباني بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فالنسيا.



ويستضيف برشلونة على ملعب كامب نو نظيره فالنسيا، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، يوم الأحد 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف فالنسيا الثامن، وبفارق 5 نقاط عن ريال مدريد وأتلتيكو وسوسيداد أصحاب الصدارة، لكن برشلونة يمتلك مباراة مؤجلة.

تنطلق مباراة برشلونة ضد فالنسيا الساعة 10.00 مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، الـ11.00 مساء بتوقيت أبوظبي.

تنقل شبكة بي إن سبورتس مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تنقل الشبكة المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق حسن العيدروس.