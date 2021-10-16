الدوري الألماني.. تعرف على موعد مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحتضن ملعب باي أرينا قمة مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني، حين يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على باير ليفركوزن، مساء الأحد.



ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز خاصة ليفركوزن الذي يخوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، في ظل المنافسة الشرسة بينهما مبكرا في "بوندسليجا".

تنطلق المباراة المرتقبة بين متصدري الدوري الألماني، في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

ويتقاسم الفريقان الصدارة برصيد 16 نقطة لكل منهما، لكن يتفوق بايرن بفارق الأهداف، بينما يحل بروسيا دورتموند وفرايبورج في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة أقل.

لم تحصل أي قناة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حقوق بث مباريات الدوري الألماني خلال الموسم الحالي.

ويمكن متابعة مباراة باير ليفركوزن وبايرن ميونخ من خلال بعض القنوات الأجنبية مثل Sky Sport Uno Italia وTV3 Danmark.

جدول ترتيب الدوري الألماني لموسم 2021-2022

بايرن ميونخ – 16 نقطة

باير ليفركوزن – 16 نقطة

بروسيا دورتموند – 15 نقطة

فرايبورج – 15 نقطة

فولفسبورج – 13 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني 2021-2022

إيرلينج هالاند - بروسيا دورتموند – 7 أهداف

روبرت ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ – 7 أهداف

باتريك شيك – باير ليفركوزن – 6 أهداف

تايو أونيي – يونيون برلين – 5 أهداف