دوري أبطال أفريقيا.. تعرف موعد مباراة الهلال السوداني وريفرز يونايتد النيجيري

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

يأمل الهلال بطل الدوري السوداني في العبور لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا حين يلاقي ريفرز يونايتد النيجيري في دور الـ32.



ويواجه الهلال نظيره ريفرز يونايتد ذهابا في نيجيريا، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد 24 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في استاد السويس بمصر، بسبب حرمان الفرق السودانية من اللعب على أراضيها.

يستضيف ريفرز يونايتد الهلال في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد 17 أكتوبر الحالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

من المقرر أن تنقل مباراة الهلال وريفرز عبر قناة الملاعب الرياضية السودانية، كما تجري مفاوضات حول شراء بث مباراة الإياب أيضا التي ستقام في نيجيريا.