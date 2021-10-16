الامارات | حلبة "مرسى ياس" تحتفظ بمسك ختام موسم سباقات "الفورمولا 1" في 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن حلبة "مرسى ياس" تحتفظ بمسك ختام موسم سباقات "الفورمولا 1" في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1"، عن روزنامة البطولة للموسم المقبل 2022، المكونة من 23 سباقاً، تستهل الأولى منها، في 20 مارس المقبل بسباق جائزة البحرين، ويسدل الستار عنها في 20 نوفمبر من العام القادم، في الجولة الختامية، التي احتفظت بها حلبة "مرسى ياس" من خلال "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى" في أبوظبي، للموسم الثامن على التوالي.

وتبرز في الروزنامة الجديدة، انتقال الجائزة الكبرى السعودية، على حلبة مدينة جدة، إلى الجولة الثانية في الموسم، على أن تقام في 27 مارس 2022، كما تسجل روزنامة 2022، عودة الحلبات التي غابت منذ موسم 2019 جراء جائحة كورونا، حيث تتجه "الفورمولا1" في 10 من أبريل إلى استراليا وحلبتها الشهيرة "إلبيرت بارك"، قبل أن تعاود مونتريال الكندية واستضافة الجولة التاسعة على حلبة "جيل فيلنوف" وذلك في 19 يونيو 2022، ومن ثم عودة ظهور كل من سباقي "سنغافورة" و"اليابان" على حلبتي "مارينا باي" و"سوزوكا" في الجولتين 18 و19، التي تقامان في الثاني والتاسع من أكتوبر العام المقبل.

وتستقبل إيطاليا، سباقين في موسم 2022، وذلك مع غياب جائزة الصين الكبرى للموسم الثالث على التوالي جراء جائحة "كورونا"، لتعود بذلك حلبة "إيمولا" الإيطالية في أبريل المقبل إلى روزنامة البطولة، على أن تستمر حلبة "مونزا" في استضافة سباق "جائزة إيطاليا الكبرى" الذي سيقام في 11 سبتمبر من العام القادم.

وللمرة الأولى منذ موسم 1984، تزور "الفورمولا1" الولايات المتحدة الأمريكية في مناسبتين، حيث تستضيف ميامي في الثامن من مايو سباق حلبة الشوارع، على أن تعود البطولة في 23 أكتوبر إلى "تكساس" في احتفالية النسخة 10 من استضافة حلبة "الأمريكيتين" لسباقات الجائزة الكبرى.

ويغيب سباق حلبة "لوسيل" عن روزنامة الموسم المقبل، نظراً لاستضافة قطر كأس العالم 2022، كما تغيب حلبات تركيا والبرتغال اللتان استضافتا سباقين في البطولة خلال موسمي الجائحة. وأشارت "الفورمولا1" إلى أن كل من سباقات "إيمولا"، و"كاتالونيا"، و"سنغافورة"، و"تكساس" لا تزال رهن توقيع عقود جديدة مع البطولة، كما لا يزال سباق "ميامي" بانتظار التصديق على حلبته الجديدة.

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