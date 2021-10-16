دوري أبطال أفريقيا.. تعرف على موعد مباراة الوداد المغربي وهارتس أوف أوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تتواصل منافسات الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا والتي انطلقت الجمعة بتحديات جديدة للفرق العربية في جولة الذهاب.



وتشهد الجولة خروج عدد من الفرق العربية لخوض جولة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا خارج أراضيها، من بينها الوداد البيضاوي المغربي.

ويحل الوداد ضيفا على نظيره الغاني هارت أوف أوك بملعب "أوهيني دجان" بمدينة أكرا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة من مساء الأحد 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

الأدوار الأولى من البطولة الأفريقية غير منقولة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، لكنها ستكون متاحة عبر القنوات الفضائية المحلية.

ولم يتم تحديد القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد هارتس أوف أوك حتى الآن.