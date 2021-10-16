دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة وفاق سطيف ونواذيبو والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تنطلق منافسات الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة، حيث تختتم مباريات جولة الذهاب يوم الأحد 17 أكتوبر/ تشرين أول.



ويشهد يوم الأحد خروج وفاق سطيف الجزائري، لمواجهة نواذبيو الموريتاني في عقر داره.

ويلتقي الفريقان إيابا في ضيافة وفاق سطيف، بعد أسبوع واحد من الآن، لحسم هوية المتأهل إلى دور المجموعات.

المباراة ستقام على الملعب الأولمبي بمدينة نواكشوط في موريتانيا، الذي يكسو العشب الصناعي أرضيته.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

لم تعلن أي قناة إذاعة المباراة حتى الآن، لكن من المتوقع تحديدها لاحقا قبل انطلاقها بوقت كافٍ.

يذكر أن الخاسر من تلك المواجهة ينتقل لخوض غمار كأس الكونفدرالية الأفريقية، بدءا من دور الـ32 الإضافي، بحثا عن الوصول لمرحلة المجموعات.

وفشل وفاق سطيف في اعتلاء منصة التتويج باللقب منذ عام 2014، وكان أفضل إنجاز له بعدها بلوغ نصف نهائي نسخة 2018.