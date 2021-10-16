موعد مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا أمام الحرس الوطني

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه النادي الأهلي نظيرة الحرس الوطني، على ملعب الجنرال سيني كونتشي، في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري ابطال إفريقيا

الخامسة ونصف مساء

وتقام المباراة في الساعة الخامسة ونصف مساء، على ملعب الجنرال سينى كونتشي.

ويسعى الاهلى في الفوز بالمباراة لتسهيل لقاء العودة، وحسم أمر التأهل لدور المجموعات سريعا، بينما يرغب الحرس الوطنى في تحقيق مفاجأة بالفوز على حامل اللقب في اخر نسختين.

ومن المقرر ان يدخل الاهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: اكرم توفيق، علي معلول، بدر بانون، وايمن اشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، اليو ديانج، وليد سليمان، محمود كهربا، وطاهر محمد طاهر.