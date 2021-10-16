التشكيل المتوقع للزمالك أمام توسكر الكيني بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة توسكر الكيني.
ويلعب الزمالك خارج ملعبه أمام توسكر الكيني ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
خط الدفاع: محمد عبدالشافي (أحمد فتوح) – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.
ثلاثي قبل المهاجم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".
الهجوم: سيف الدين الجزيري.