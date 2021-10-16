بالمواعيد والقنوات.. مباريات الأهلي والزمالك وثنائي الكونفيدرالية وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات الهامة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والدوريات الأوروبية.

الخليج 365 الرياضي يستعرض في التقرير التالي أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أفريقيا

02:00 ـ توسكر الكيني vs الزمالك ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورت.

05:30 ـ الحرس الوطني vs الأهلي ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورت:

الكونفدرالية

02:00: عزام التنزاني vs بيراميدز ـ الناقلة: أون تايم سبورت 3.

03:00 ـ أوغندا ريفينيو أوثورتي vs المصري ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورت 2.

الدوري الإنجليزي

01:30 ـ واتفورد vs ليفربول ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.

04:00 ـ مانشستر سيتي vs بيرنلي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 2

.04:00 ـ ليستر سيتي vs مانشستر يونايتد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1.

06:30 ـ برينتفورد vs تشيلسي ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت بريميوم 1.