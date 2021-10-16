التشكيل المتوقع للأهلي أمام الحرس الوطني بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو، المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر.

ويلعب الأهلي خارج ملعبه مساء السبت، أمام الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني (أكرم توفيق).

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي.

الوسط الهجومي: محمود عبدالمنعم "كهربا" – عمرو السولية (محمد محمود) – طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.