قبل مواجهة توسكر الكيني.. لاعب ضمن بعثة الزمالك يعلن إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن أحمد زكي لاعب نادي الزمالك، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أثناء تواجده مع بعثة الفريق الأبيض في كينيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام في الثانية ظهر اليوم السبت.

وتواجد 5 لاعبين من فريق الشباب من بين 25 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة توسكر الكيني، من بينهم أحمد زكي الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وكتب أحمد زكي لاعب شباب النادي الأبيض، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إيجابي كورونا.. الحمد لله على كل حال".

جدير بالذكر أن خماسي نادي الزمالك الشباب هم: أحمد زكي الظهير الأيسر وحسام عبد المجيد قلب الدفاع وحمدي علاء لاعب خط الوسط والسيد عبد الله "نيمار" الجناح وسيف جعفر لاعب خط الوسط.