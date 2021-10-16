"صلاح أساسياً".. تعرف على تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة واتفورد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول أمام واتفورد.

وسيغيب عن فريق ليفربول الحارس البرازيلي أليسون بيكر، بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم، وتأخر عودته للإنضمام للفريق الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة واتفورد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، نابي كيتا.

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح.