رسالة من النجم كريستيانو رونالدو لسولشاير

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

وجه كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد رسالة صريحة لمدربه أولي جونار سولشاير بعد إجلاسه بديلا في لقاء إيفرتون في الدوري الإنجليزي.



وقبل أسبوعين، اتخذ سولشاير قرارا مثيرا للجدل بإبعاد كريستيانو رونالدو عن التشكيلة الأساسية لفريقه ضد "التوفيز" في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 لحساب الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج).

وجاء إجلاس رونالدو بديلاً ليثير جدلاً واسعاً في أروقة الكرة الإنجليزية في ظل فشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز من جانب، وظهور مشاعر الغضب على الدون البرتغالي من جانب آخر.

صحيفة "الصن" البريطانية كشفت في تقرير لها أن رونالدو قال لمدربه الحالي وزميله السابق: "أنا جاهز لبدء كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وذكر مصدر من داخل النادي أن: "رونالدو كان في قمة الإحباط للجلوس على الدكة، لكن سولشاير افترض أنه كان مرهقاً بعد لقاء فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا، لذلك قرر إدخاله مطلع الشوط الثاني، لكن رونالدو أخبره بأنه سيعلمه حين يكون غير جاهز للعب، وأنه بشكل عام يريد بدء كل مباراة في الدوري".

وقال رونالدو لسولشاير أيضاً إنه جاء لمانشستر للفوز بالألقاب، ومن ثم فيتوجب على المدرب إشراك أهم لاعبيه في كل المباريات.

وكان كريستيانو رونالدو قاد مان يونايتد لفوز صعب 2-1 على فياريال، في دوري أبطال أوروبا، قبل أيام قليلة من مواجهة إيفرتون، بتسجيل هدف قاتل في الدقيقة 95.

ونفى المدرب نفسه وجود مشكلة مع رونالدو بعد موقعة إيفرتون، مشيرا إلى أن انتهاء اللقاء بالتعادل هو الذي تسبب في غضب الدون أكثر من أي شيء آخر.

يذكر أن رونالدو فاز مؤخراً بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر سبتمبر/ أيلول، وكذا أفضل لاعبي مانشستر يونايتد بعد تألقه مع الفريق بتسجيل 5 أهداف منها 3 في الدوري في 6 مباريات.