تعرف على موعد مباراة النجم الساحلي والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

يستهل النجم الساحلي التونسي مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022 بمواجهة الجيش الرواندي خارج أرضه.



وكانت القرعة أبعدت النجم الساحلي عن اللعب في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا، على أن يبدأ مشواره بمواجهة الدور الثاني (دور الـ32).

يحل النجم الساحلي ضيفا على الجيش الرواندي، مساء السبت 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، فيما يقام الإياب في تونس يوم 23 من الشهر ذاته.

وتنطلق مباراة الذهاب في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، الثانية ظهرا بتوقيت تونس.

حتى الآن لم تعلن أي قناة تليفزيونية عن بث المباراة على الهواء مباشرة.