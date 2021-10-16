دوري أبطال أفريقيا .. تعرف على موعد مباراة الرجاء المغربي وأويلرز والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تتواصل منافسات الدور الثاني (دور الـ32) من دوري أبطال أفريقيا والتي انطلقت الجمعة بمباريات جديدة في جولة الذهاب تشهد عدة تحديات عربية.



ويخرج الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاة أويلزر الليبيري بملعب "سامويل كانيون دو" بمدينة مونروفيا في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر انطلاق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة مساء يوم الأحد 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وسيلتقي الفريقان في جولة الإياب يوم السبت 23 أكتوبر الحالي، بملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

لن يتم بث المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، لكنها ستنقل عبر القنوات المحلية بكلا البلدين.